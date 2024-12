FIFPro rechazó medidas temporales de FIFA sobre el reglamento de transferencia de jugadores

El sindicato internacional de futbolistas profesionales (FIFPro) mostró este viernes su desacuerdo con el marco reglamentario provisional de la FIFA para el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), que no aporta seguridad jurídica y se adoptó sin el consenso adecuado.

"No estamos de acuerdo con las medidas temporales anunciadas por la FIFA, que se han introducido sin un proceso de negociación colectiva adecuado. Las medidas no proporcionan seguridad jurídica a los futbolistas profesionales y no reflejan la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", aseguró FIFPro.

En un comunicado, el sindicato señaló que "tras la exitosa impugnación de Lassana Diarra contra la legalidad del artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, FIFPRO informó a la FIFA de las condiciones en las que podría negociar las enmiendas al reglamento para reflejar la sentencia".

"Hasta ahora, no hemos podido llegar a un consenso", añadió después de que la FIFA anunciara la adopción de un marco reglamentario provisional, que entrará en vigor de forma inmediata, "tras las consultas fructíferas" con los principales grupos de interés del fútbol sobre posibles enmiendas al artículo 17.

La FIFA anunció que el 'Bureau" de su Consejo aprobó dicho marco, que aborda normas relativas a la indemnización por incumplimiento de contrato, la responsabilidad conjunta y solidaria de pagar una indemnización, los incentivos por incumplimiento de contrato, los certificados de transferencia internacional y los procedimientos ante el Tribunal del Fútbol.

El organismo indicó también que "espera seguir colaborando de cerca con los principales grupos de interés en el contexto del diálogo mundial iniciado en octubre con el objetivo de desarrollar un marco regulador firme, transparente, no discriminatorio, objetivo y proporcionado que se aplique de manera uniforme al fútbol profesional a escala mundial".