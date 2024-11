Guardiola renovó por dos temporadas más con Manchester City

Manchester City anunció este jueves la renovación por dos años de su entrenador, Josep Guardiola.

El técnico español de 53 años, que llegó al cuadro inglés en 2016, seguirá en el club hasta junio de 2027.

Su contrato actual vencía en junio del año que viene y, como ya hizo en 2020 y en 2022, su renovación se renovó durante el mes de noviembre.

Pese a la salida del también español Txiki Begiristain, director deportivo del club desde 2012, Guardiola decidió mantenerse en el City, una vez que se cerró la puerta de la selección inglesa, que llegó a contactar con él en verano pasado, pero se decidió por Thomas Tuchel por su mayor disponibilidad.

Ya sin Begiristain, Guardiola trabajará con el portugués Hugo Viana, ya confirmado nuevo director deportivo del City y que procede de Sporting de Lisboa.

En sus años en los "citizens", Guardiola ganó 18 títulos, incluyendo seis de la Premier League, cuatro de ellos consecutivas, así como la primera Liga de Campeones del club.

Con esta renovación, Guardiola apunta a pasar más de una década en Manchester City, superando los cuatro años que estuvo en el Barcelona y los tres que dirigió al Bayern de Múnich.

El acuerdo llega, además, en la décima semana del juicio que enfrentan ante la Premier League por las 115 irregularidades financieras de las que le acusa la liga. El veredicto del litigio se conocerá a principios de 2025.

