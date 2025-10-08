Guillermo Coppola: Me dolió lo que pasó con Ricardo Gareca en Chile

El empresario y exrepresentante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, habló sobre la lamentable eliminación de la seleccion chilena a la cita planetaria de 2026 y su trabajo como agente de futbolistas en medio de su visita al país por el Mundial Sub 20.

Respecto a los malos resultados y el manejo de La Roja en las últimas Clasificatorias, el argentino sostuvo en diálogo con CNN Chile: "Me dolió mucho lo de Chile en la clasificación al Mundial. Yo voto porque América esté bien representada. Me dolió lo que pasó con el profe (Ricardo) Gareca, lástima Chile, no sé qué le faltó. Chile tiene fuerza y jugadores, no se dio, a veces no se dan los resultados".

Asimismo, se refirió a la organización del Mundial Sub 20 y su presencia en el país. "Chile ya organizó otros eventos importantes, como la Copa América, está todo bien. No me sorprende. Estoy haciendo contactos, con Chile que tengo una relación de muchos años con dirigentes y jugadores".

"Quiero destacar el vínculo con el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, me hubiese encantado de acompañarlo en el amistoso de hoy (contra Puerto Montt). El equipo femenino está haciendo un papel muy interesante en la Copa Libertadores. Entonces te das cuenta de que el fútbol chileno es de momentos", declaró.

En relación con su vínculo con Diego Maradona y la conmemoración de los 30 años de su regreso a Boca Juniors, Coppola indicó que: "Algo tuve que ver en esa vuelta, Diego lo necesitaba. Para su vida deportiva él necesitaba volver, ya que fue importante para su vida personal y familiar. Él era feliz cuando pisaba el pasto y veía correr una pelota. Una de las frases más interesantes que me dijo 'Sos la pelota de mi vida', que significa que era lo más importante que había".

Además, tuvo palabras para su trayectoria como representante: "Llevo 51 años en esta disciplina y no soy el representante más famoso del mundo, sino uno de los pioneros. Me siento orgulloso de que el resto se fije en uno. Agradezcan el desarrollo de esta profesión. Los vínculos son aquellos que nos permiten seguir en carrera".