Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.4°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Gustavo Quinteros y su llegada a Independiente: "Quiero pelear títulos"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El técnico explicó sus motivos para elegir al cuadro de Avellaneda.

Gustavo Quinteros y su llegada a Independiente:
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante este jueves, el técnico Gustavo Quinteros aterrizó en Buenos Aires para firmar su nuevo acuerdo con Independiente de Avellaneda y se refirió a su llegada al "rojo": "Quiero pelear títulos".

"Para mí lo más importante es pelear títulos y ganar títulos. El objetivo es ese. Independiente es muy grande, faltan algunos detalles menores, vengo para cerrar todo", afirmó el exentrenador de Colo Colo.

Quinteros aseguró que va a ser el nuevo sucesor de Julio Vaccari en la banca de Independiente: "La negociación está prácticamente acordada. Quedan algunos detalles por solucionar y por eso viajé. Me interesa mucho tomar este proceso y también hay interés por parte del club"

Por último comentó el rol que tendrán los jovenes en su esquema: "Los juveniles son muy importantes en mis equipos"

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada