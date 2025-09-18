Gustavo Quinteros y su llegada a Independiente: "Quiero pelear títulos"

Durante este jueves, el técnico Gustavo Quinteros aterrizó en Buenos Aires para firmar su nuevo acuerdo con Independiente de Avellaneda y se refirió a su llegada al "rojo": "Quiero pelear títulos".

"Para mí lo más importante es pelear títulos y ganar títulos. El objetivo es ese. Independiente es muy grande, faltan algunos detalles menores, vengo para cerrar todo", afirmó el exentrenador de Colo Colo.

Quinteros aseguró que va a ser el nuevo sucesor de Julio Vaccari en la banca de Independiente: "La negociación está prácticamente acordada. Quedan algunos detalles por solucionar y por eso viajé. Me interesa mucho tomar este proceso y también hay interés por parte del club"

Por último comentó el rol que tendrán los jovenes en su esquema: "Los juveniles son muy importantes en mis equipos"