Gustavo Quinteros y su llegada a Independiente: "Quiero pelear títulos"
El técnico explicó sus motivos para elegir al cuadro de Avellaneda.
Durante este jueves, el técnico Gustavo Quinteros aterrizó en Buenos Aires para firmar su nuevo acuerdo con Independiente de Avellaneda y se refirió a su llegada al "rojo": "Quiero pelear títulos".
"Para mí lo más importante es pelear títulos y ganar títulos. El objetivo es ese. Independiente es muy grande, faltan algunos detalles menores, vengo para cerrar todo", afirmó el exentrenador de Colo Colo.
Quinteros aseguró que va a ser el nuevo sucesor de Julio Vaccari en la banca de Independiente: "La negociación está prácticamente acordada. Quedan algunos detalles por solucionar y por eso viajé. Me interesa mucho tomar este proceso y también hay interés por parte del club"
Por último comentó el rol que tendrán los jovenes en su esquema: "Los juveniles son muy importantes en mis equipos"