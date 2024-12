Pareja acusó a Jordhy Thompson: "Ahora niega al hijo"

El jugador chileno Jordhy Thompson, que milita en Orenburg de Rusia, enfrenta una nueva acusación de parte de su pareja, Camila Sepúlveda, quien lo denunció a través de redes sociales por "negar" al hijo que ambos esperan.

El futbolista formado en Colo Colo emigró a Europa tras salir de prisión preventiva por femicidio frustrado contra Sepúlveda, con quien ahora vive en el Viejo Continente.

El origen de la última crisis de la pareja se inició luegode una serie de historias que el deportista publicó en sus historias de Instagram, en las que mostró una ecografía y un test de embarazo, dando a entender que ambos serán padres.

"No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando a través de live, de las que después se arrepienten y negando a un hijo solo por un enojo, eso no lo permitiré, así que cierra tu boca y deja de andar pa la tele", fue el primer descargo de Sepúlveda.

"Ahora niega al hijo, jajajaja, que él mismo quiso hacerlo público. Empezó la película de nuevo. Ojo que tú partiste con tus show de tus lives para variar como estay poco picado", siguió.

Jordhy Thompson replicó mediante una transmisión en la propia red social: "¿Por qué dicen que voy a tener un hijo? Yo voy a hacer mi vida tranquilo, no le debo nada a nadie".