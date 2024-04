Periodista aseguró que scouts de Liverpool acudieron a partido de Midtjylland para ver a Osorio

El periodista europeo Bence Bocsak afirmó que un grupo de scouts del club inglés Liverpool presenció un duelo que tuvo como protagonista al volante nacional Darío Osorio, a quien siguen desde que estaba en Universidad de Chile.

De acuerdo a lo publicado en las redes sociales del comunicador, los funcionarios del cuadro rojo acudieron la semana pasada a ver un encuentro de Midtjylland contra Brondby, por la Superliga danesa, que acabó con derrota de los "lobos" por 2-1.

En aquel partido, Osorio fue titular, recibió tarjeta amarilla y salió reemplazado para el segundo tiempo.

Además de Darío Osorio, a quien siguen desde su paso por Universidad de Chile, Bocsak afirmó que los veedores también estuvieron pendientes del desempeño de Yuito Suzuki, quien hizo los dos goles de Brondby, y de su compañero Franculino Djú.

Este lunes, Midtjylland perdió 3-0 ante Silkeborg, también con presencia como titular de Osorio.

#LFC scouts were in attendance to watch Brøndby IF vs FC Midtjylland just over a week ago.



I believe they will have been keeping a close eye on Darío Osorio and Franculino.



Osorio has been followed by #LFC since his Club Universidad de Chile days.



He has 9 goal… pic.twitter.com/yka1U3LeTd