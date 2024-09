Pochettino fue presentado en EE.UU.: Los jugadores tienen que creer que podemos ganar el Mundial

El argentino Mauricio Pochettino, nuevo seleccionador de Estados Unidos, se fijó un gran objetivo durante este viernes en su presentación al mando del país norteamericano, sitio donde organizarán el próximo Mundial de 2026.

"Dicen que no hay tiempo para prepararnos, yo pienso que tenemos suficiente, no quiero traer excusas. Los jugadores son inteligentes, tenemos que creer que podemos ganar, que podemos ganar el Mundial, porque si no va a ser complicado", aseguró.

Así mismo, añadió: "Queremos que los jugadores lleguen a la concentración pensando en grande. Deben poner su talento al servicio del equipo. Ese será el enorme desafío".

"Hay un potencial grandísimo y el reto de llevar al equipo masculino a un nivel diferente. Lo más importante es fijar una idea que funcione con todos, en la que los jugadores crean. Somos un cuerpo técnico al que le gusta la estética, nos gusta jugar un buen fútbol, tenemos que atraer a los aficionados", cerró.