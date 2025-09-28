Qatar será sede de la fase final de la Copa Intercontinental FIFA 2025

Tal como en la primera edición del torneo, Qatar albergará los partidos decisivos de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, que se llevará a cabo entre el 10 y el 17 de diciembre, según se anunció este domingo en un comunicado de prensa.

El escrito del Comité Organizador Local, reproducido por el diario local The Peninsula, de Doha, detalló que serán tres partidos en tierras qataríes: Cada uno entregará un trofeo y servirá como etapa de eliminación directa rumbo a la definición de la Intercontinental.

En primer lugar, el 10 de diciembre se jugará el Derbi de las Américas entre los futuros campeones de Copa Libertadores y Copa de Campeones Concacaf. El 13 de diciembre tendrá lugar la Copa Challenger, que enfrentará a Pyramids FC de Egipto, campeón de Africa ante ganador de las Américas.

El torneo culminará con la gran final, programada para el 17 de diciembre, en la que el ganador de la Copa Challenger se enfrentará al París Saint-Germain (PSG), campeón de la Champions League 2024/2025.

Qatar, que ya acogió el Mundial adulto masculino 2022, también será sede este año de la Copa Mundial Sub 17 y de la Copa Árabe. Asimismo, albergó la final de la pasada edición del torneo intercontinental, en el estadio Lusail, donde el Real Madrid fue campeón tras imponerse al Pachuca mexicano por 3-0.