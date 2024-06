Rinos FC: Club se alista para ser el primer equipo LGBT+ en competir oficialmente en España

El fútbol español tendrá al primer club abiertamente LGBT+ en competencias oficiales, con la inclusión de Rinos FC al balompié regional de Andalucía.

La escuadra, de la ciudad de Granada, jugará desde este año en la Tercera División de Andalucía, marcando un hito en el país ibérico, que ya tiene equipos similares en otros deportes.

José María River relató que fundó el club para "sacarse una espina". A a los 16 años reveló su bisexualidad a sus compañeros en Motril Club de Fútbol; y si bien en primera instancia hubo una respuesta positiva, con el paso del tiempo sintió "el vacío" junto a "las miradas acusatorias" del plantel.

"Dejé de sentirme cómodo. El fútbol era una de mis pasiones y empecé a aborrecerlo. Me sentía incluso torpe, parecía como si hubiera dejado de saber jugar. Y me aparté de él. Yo no era feliz donde se me rechazaba, me sentí privado de mi pasión, de mi día a día", señaló al diario Sport.

En el referido medio, River contó que Rinos surgió durante la pandemia, en 2020, con cinco personas. Posteriormente, "con el boca a boca", fue evolucionando hasta fundarse como club en 2023 y tener actualmente una veintena de jugadores de diversas opciones sexuales.

"Federarnos era la primera idea que tuve porque lo vemos un paso necesario para romper todas las barreras que, aunque la cosa ha ido mejorando, siguen existiendo a día de hoy en la competición. Y es necesario que estemos ahí para que las cosas cambien, si no todo seguirá igual.

Rinos ingresará al fútbol oficial de Andalucía gracias a un convenio para ser filial del club Arenas de Armilla, con el fin de afianzarse como institución deportiva y utilizar sus instalaciones para la venidera temporada 2023/24.

"Aunque hemos tenido insultos en redes, casi todo ha sido positivo y, en cierta manera, sorprendente. Si tenemos que parar un partido porque hay insultos homófobos, lo vamos a hacer. Alguien tiene que ser el primero, y si pasa lo haremos con satisfacción", sumó José María River.