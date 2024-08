Sven-Goran Eriksson emocionó con mensaje de despedida: No se arrepientan, sonrían y cuiden su vida

El sueco Sven-Goran Eriksson, destacado exentrenador que fue campeón junto a Marcelo Salas en Lazio y actualmente con cáncer terminal, emocionó al mundo del fútbol esta jornada, luego que se diera a conocer el mensaje de despedida que grabó para su documental, que se estrenará este fin de semana en Reino Unido.

"Tuve una buena vida. Creo que todos tenemos miedo del día en que muramos, pero la vida también se trata de la muerte. Tienes que aprender a aceptarla como es. Con suerte, al final la gente dirá: 'Sí, era un buen hombre'", reflexionó Eriksson, de 76 años.

Y también envió un mensaje a todos aquellos que lo conocieron y compartieron con él en su carrera: "Espero que me recuerden como una persona positiva que intentaba hacer todo lo que podía. No se arrepientan, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público... fue fantástico. Cuídense y cuiden su vida. Y vívanla. Adiós".

Eriksson, quien también fue un exfutbolista, destacó en su carrera como entrenador, con un largo periplo internacional, ganando títulos nacionales con Goteborg en Suecia, Benfica en Portugal y Lazio en Italia, además de llevar a Sampdoria a la final de la Champions de 1992.

En Lazio, en un plantel recordado con el "Matador" Salas entre sus figuras, ganó dos Copa Italia, dos Supercopa italiana, la Serie A del año 2000, la Recopa de la UEFA en 1999 y una Supercopa de Europa en ese mismo año.

También dirigió la selección de Inglaterra, México y Costa de Marfil, siendo su último desafío Filipinas, en 2019.

