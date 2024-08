Chelsea publicó a traves de sus redes sociales un video que a las pocas horas se volvió viral, ya que mostró a gran parte de su extenso plantel entrenando en un gimnasio.

El cuadro de Londres va a afrontar su primer partido de Premier League con 40 jugadores, algo poco visto en el último tiempo.

Por eso mismo a lo largo del video se puede ver a la mayoría de los jugadores entrenando en el gimnasio y donde aparecen referentes como Enzo Fernández, Raheem Sterling, Reece James, entre otros.

Training at Chelsea is like going into the fucking gym on January 1st 😂 pic.twitter.com/FeJPXjs9VO