[VIDEO] Dejó poco a la imaginación: El festejo que se robó las miradas en la liga de Kenia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El primer gol del encuentro destacó por la curiosa celebración.
Gor Mahia empató en su visita a Bandari por la Premier League de Kenia y desperdició la opción de saltar al liderato, pero la imagen del partido fue la curiosa celebración del gol que abrió la cuenta, en un partido que terminó 1-1.
Ebenezer Adukwaw anotó al minuto 31 y optó por festejar abriendo su pantalón para poner el balón en su entrepierna. El particular gesto se robó las miradas en redes sociales.
- Revisa la secuencia:
Ebenezer Adukwaw, a Gor Mahia footballer, shocked fans with his goal celebration. pic.twitter.com/tkEBl2AgRs— The Kenyan Vigilante (@KenyanSays) December 13, 2025