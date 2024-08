[VIDEO] La insólita protesta de club venezolano en plena tanda de penales

La noche de ayer miércoles Caracas se midió a Deportivo Táchira en uno de los partidos más tradicionales del fútbol venezolano, válido por la quinta fecha del Clausura.

El duelo estaba 1-1 cuando al cuadro de la capital le anularon un gol en el último minuto de juego, lo que generó un hecho insólito.

Si bien la igualdad fue válida para la tabla de posiciones del torneo, los equipos fueron a una definición a penales a fin de sumar puntos para una copa paralela llamada Rey de Marcas.

En esa instancia, los jugadores del "Rojo del Ávila" erraron todas sus ejecuciones desde los 12 pasos de manera intencional a modo de protesta por el tanto anulado.

En torno a la misma protesta, el arquero caraqueño no hizo el más mínimo esfuerzo por evitar la caída de su arco.

Mira acá el gol anulado y la definición

Una de las tandas de penales más extrañas que he visto.



Caracas FC en modo de protesta por un gol anulado en los últimos minutos vs Deportivo Táchira decide patear afuera y que su portero no se mueva en la tanda de penales de la Copa Rey de Marcas al finalizar el juego.



Video… pic.twitter.com/7O4j10ESaT