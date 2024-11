Iván Zamorano sueña con Real Madrid como rival de Colo Colo para celebrar el centenario

Proyectando lo que será un 2025 muy especial para Colo Colo, con la celebración de los cien años desde su fundación, el histórico exdelantero Iván Zamorano reveló que uno de sus sueños para la próxima temporada es ver un partido con Real Madrid en suelo nacional.

"Me gustaría llevar al Real Madrid, por ejemplo, que jugara con Colo Colo en Chile como me pasó a mí, que tuve la oportunidad de ir con Real Madrid a Chile. Me encantaría que fuera el Real Madrid", confesó el otrora ariete de los "merengues" en una entrevista de 24 Horas en TVN.

Zamorano, cuando era estrella del cuadro merengue, visitó a Colo Colo en 1993, un partido histórico que ganó el equipo albo, en ese entonces dirigido por el mítico Mirko Jozic, con goles de Jaime Pizarro (el actual ministro del Deporte) y Hugo Rubio.

Así mismo, Zamorano también sostuvo que: "Me encantaría que se siguieran haciendo las cosas bien en Colo Colo, que fuera un equipo grande no sólo a nivel nacional, sino que también que en algún momento ganáramos nuevamente la Copa Libertadores".

Estas palabras de "Bam Bam" Zamorano hicieron eco de los dichos del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien adelantó que Colo Colo mantiene pactado un acuerdo para jugar un amistoso contra el club español Real Valladolid.