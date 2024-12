Johnny Herrera ante acusaciones en el Consejo Nacional de Televisión: Voy a seguir siendo el mismo

En su rol de comentarista, el exarquero de Universidad de Chile Johnny Herrera acumuló en las últimas semanas un total de 120 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), la mayoría de las cuales se centrar en una supuesta burla al humorista Bastián Paz y una aparente actitud violenta con su compañero Daniel Arrieta.

"Televidentes denuncian que Herrera realiza comentarios ofensivos y se burla de las personas con discapacidad, específicamente Bastián Paz, quien sufre de Síndrome Cerebeloso, en el contexto de hacer comparaciones entre una persona en estado de ebriedad (Arturo Vidal) y el modo de hablar de Paz. Una conducta que falta el respeto y es discriminatoria", dice uno de los informes publicados por el Consejo.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el otrora portero comentó lo sucedido: "La gente critica, pero jamás en mi vida me burlaría de alguien así. Todo lo contrario, hasta el propio Bastián sabe que soy su admirador. Tengo no sé cuántas reproducciones de su rutina en el Festival", dijo.

Explicó que "me estaba riendo del meme o historia que salió cuando estaba con Carabineros (en el episodio de los jugadores de Colo Colo en un bar de Vitacura). Aparece Vidal dando explicaciones y de fondo chistes de Bastián Paz. Netamente me río del contexto de todo. Él sabe que lo idolatro, de hecho es muy amigo del Nico Maturana. Cuando termina, dicen en el video que Leo Gil se cae sobre las botellas y dicen penal para Colo Colo. Obviamente me iba a reír".

"En lo de Arrieta fue netamente a partir de la disputa que tenemos. Siempre ha sido parte del show. No somos tan grave como canal... Afuera nos llevamos súper bien", añadió.

Al ser consultado por su estilo, Herrera expresó que "tengo que seguir siendo el mismo de siempre. No podría cambiar porque un par de personas graves me tratan de acusar de algo que no es. A Arrieta lo seguiré molestando. El programa es con harto doble sentido, pero sin pasarse de listo. Si cambiara, ya no sería yo", cerró.