Jordi Alba se retirará del fútbol al final de la temporada en Inter Miami

El español Jordi Alba pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS con Inter Miami a finales de año.

"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el exinternacional español, de 36 años.

"Gracias fútbol, gracias por tanto", expresó el futbolista, ganador de múltiples títulos con FC Barcelona.