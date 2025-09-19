El llamativo intercambio de mensajes entre Jorge Sampaoli y Evo Morales en redes sociales

El argentino Jorge Sampaoli, exDT de La Roja y actualmente entrenador en Atlético Mineiro, sorprendió en redes sociales con intercambio de saludos con Evo Morales, expresidente de Bolivia, a días de la visita del club brasileño a Bolívar en La Paz.

Tras el partido, que terminó 2-2 en la Copa Sudamericana, Sampaoli afirmó en la zona mixta del Estadio "Hernando Siles" que "es la primera vez que me toca jugar en Bolivia, pude conocer la tierra de Evo Morales y eso me pone orgulloso".

Debido a ese mensaje, Morales respondió al mensaje del oriundo de Casilda.

"Hermano de la patria grande, compañero del deporte, Jorge Sampaoli, muchas gracias de corazón por tu saludo. Te expreso mi respeto y admiración, y valoro profundamente que nos integres y unas a través del deporte. Nuestra Patria siempre los recibirá con los brazos abiertos y con mucho cariño", escribió Morales en la red social X.

Hermano de la patria grande, compañero del deporte, @JorgeSampaoli, muchas gracias de corazón por tu saludo.



Te expreso mi respeto y admiración, y valoro profundamente que nos integres y unas a través del deporte. Nuestra Patria siempre los recibirá con los brazos abiertos y… pic.twitter.com/eMvNoCryHC — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 18, 2025

Finalmente, Sampaoli replicó el saludo del exmandatario en Instagram: "Muchas gracias, Evo. La unión entre los pueblos no es una opción, es una necesidad de supervivencia. Ser libres es ser solidarios. Gracias por recibirnos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Sampaoli (@sampaolioficial)

La revancha entre Atlético Mineiro y Bolívar será el miércoles 24 de septiembre, a las 19:00 horas (22:00 GMT), en Belo Horizonte.