Sampaoli y su paso por Rusia 2018 con Argentina: Me equivoqué en algunas decisiones

El extécnico de la selección argentina Jorge Sampaoli concedió una entrevista para hablar de su paso por el elenco albiceleste y tuvo especiales palabras para el fracaso que implicó su participación en el Mundial de Rusia 2018.

"Yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público", dijo Sampaoli en diálogo con el diario Marca.

"Si no, me estaría comiendo la película que el sistema te propone", añadió.

"Aquello fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió", complementó en relación a los partidos donde Argentina empató con Islandia, perdió con Croacia y le ganó a Nigeria para llegar a octavos de final, instancia en la que perdió con Francia, a la postre campeona del mundo.

"La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso", expresó.

"No tuve tiempo suficiente y seguro que me equivoqué en algunas decisiones. Tuve tiempo para reprochármelo", complementó.

"Entiendo que cuando las cosas no salen bien, hace falta buscar culpables. A mí me alcanza con reprocharme, en mi intimidad, lo mío. Nunca tuve la necesidad de hablar de nadie. Un amigo mío dice que el fútbol es un deporte que muere en cada fin de semana y renace cada tres días. Los mejores entrenadores son los que se ocupan de renacer", finalizó.