"Impactada": Daniela Aránguiz reaccionó a detención de Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz aseguró estar "impactada" con la detención de su exesposo Jorge Valdivia, quien fue denunciado por el delito de violación.

A través de José Antonio Neme en "Mucho Gusto", Aránguiz (quien será parte del nuevo programa "Only Fama") señaló que "me quiero desmarcar de esto, estoy absolutamente impactada, me parece que la denuncia es súper grave".

"Hablé con ella muy temprano, ella hoy día es rostro de nuestro canal. Le mando un abrazo grande, porque le tengo mucho cariño a ella", explicó Neme antes de leer los mensajes de la exesposa de Valdivia.

"Me autoriza a que yo transparente esto", agregó el periodista, y continuó: "me dice que 'mi rol hoy día es contener a mis hijos, mis hijos están súper shockeados con todo este escenario', independiente del resultado que esto tenga".

Además la ex "Mekano" aseguró "que no estaba al tanto (del delito) y que se enteró a través de los medios de comunicación".