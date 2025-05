Jorge Valdivia contó que le hubiera gustado jugar en Real Madrid: Soy hincha

El exfutbolista Jorge Valdivia contó que es hincha de Real Madrid y que le hubiese gustado jugar en sus filas, además de apuntar a tres jugadores talentosos con los que compartió en cancha.

El retirado volante, en conversación con un creador de contenido de Instagram, en primer lugar afirmó que en la Roja no fue su mejor momento futbolístico, sino que en Palmeiras y Colo Colo.

Además, dijo que la Copa América 2015 es el título que más atesora a nivel de selecciones y al mencionar a tres jugadores talentosos con que compartió eligió a Humberto Suazo, Alexis Sánchez y Matías Fernández.

Sobre sus rivales, comentó que "todos son difíciles, tienen su grado de dificultad", y comentó que le gustaría haber jugado "en Real Madrid, soy hincha del Real".

"Me gustaría ser entrenador más adelante, bien adelante, en el equipo que me abrió las puertas en Chile, Colo Colo", sostuvo, añadiendo que nunca tuvo un referente, aunque "por tema de gustos, -elijo a- Ronaldinho, pero referente no".

De sus buenos momentos destacó "el gol a Australia en el Mundial -2014-, porque el Mundial es todo" y comentó que "Palmeiras es el equipo donde fui feliz por siete años, mientras Colo Colo el club que me vio crecer y me brindó todo en la vida profesional".