Jorge Valdivia requirió llamativa condición para poder jugar en partido de históricos de La Roja

El exvolante Jorge Valdivia será parte del partido conmemorativo "Rojo Histórico" por el bronce olímpico en Sidney 2000 el sábado 22 de noviembre, pero se vio obligado a colocar una llamativa y estricta condición para poder decir presente.

Valdivia jugará por el lado de la "Generación Dorada" únicamente durante el primer tiempo del partido de leyendas, que tendrá lugar en el Estadio Bicentenario de La Florida, según Las Últimas Noticias.

La medida acordada con la producción se dio para que Valdivia pueda cumplir la cautelar de arresto domiciliario nocturno por las denuncias en su contra por violación.

El partido se jugará a las 20:00 horas y el exjugador de La Roja debe estar en su domicilio a las 22:00, haciendo inviable su participación al completo.

LUN también señaló que la organización del evento solicitó una actualización del estado judicial de Valdivia para así evitar complicaciones legales de última hora.

"Por supuesto que está todo conversado en relación con las condiciones en que él pueda participar y ojalá podamos tenerlo más tiempo, porque será algo maravilloso para nosotros contar con él en la cancha", dijo Rafael Olarra, otro de los exseleccionados que estarán en el partido de exhibición.