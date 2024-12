Maite Orsini también llamó al presidente del CPLT tras primera detención de Valdivia

El hoy expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) Francisco Leturia reveló este miércoles un antedecente que se desconocía hasta hora del llamado "telefonazo" que realizó a Carabineros la diputada del Frente Amplio Maite Orsini cuando detuvieron a su entonces pareja Jorge Valdivia en un control de identidad a inicios de este año.

A raíz del mensaje que escribió Orsini a la fiscal Lorena Parra, que lleva la causa por violación en contra del exfutbolista, Leturia reveló en Contigo en la Mañana que también fue contactado por la diputada.

"Yo era presidente del Consejo para Transparencia y era la época en que había sido el rollo de la Maite Orsini llamando a carabineros. Y de repente estaba en mi casa en la tarde y me llega un WhatsApp. Dice, 'hola, soy la diputada Maite Orsini y necesito urgente hablar contigo'. Y yo veo y dije, 'esto es una pitanza'", contó Leturia quien explicó que el mensaje lo recibió en medio de entrevistas que había dado en los medios de comunicación criticando el actuar de Orsini con Carabineros.

"Me dice: 'tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente, porque si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti'. Y dije, esto es una pitanza. Esto definitivamente es una pitanza".

"Segundo dije, si no es una pitanza, me está hablando una persona que no está bien", añadió Leturia y remarcó: "Tengo muchos defectos, pero si alguna virtud tengo es que no soy amedrentable. O sea, que me dijeran eso no me iba a detener. Y le dije, 'mira, si acaso fueras de verdad la diputada Maite Orsini, ¿cómo se te ocurre decirme una cosa así? O sea, vamos a dejar esta conversación hasta acá. Si acaso fueras, cometiste errores gravísimos. Y no voy a confirmar si eres tú o no, porque no quiero hacer público esto. Vamos a cortar y voy a seguir criticándote por lo que hiciste, porque lo que hiciste estuvo pésimo, lo que hiciste de llamar a la generala. Y se quedó ahí'".

"Pasaron los días -añadió-. Le pregunté a un amigo diputado, oye, termina el teléfono de la diputada Orsini con tanto, tanto. 'Sí'. Y dije, 'está muy mal, está muy mal esta mujer. ¿Cómo se le ocurre hacer una cosa así?' O sea, y ¿Sabes por qué además no lo hice público en su momento? Porque dije, voy a desviar la atención".

En esa línea, Leturia sostuvo que "si acaso quiere convertirse en protagonista y salir en las portadas por llamar y amenazar al presidente del Consejo de Transparencia por una cosa loca, no, no le vamos a dar ese (gusto)".

A juicio del expresidente del CPLT, Orsini tiene "un problema de roles y de límites también, de no saber qué cosas se pueden hacer, (...) porque alguien que a veces no tiene concepto de los límites, choca contra una muralla, se pega, es criticada públicamente, se le critica y aprende la lección y dice, 'bueno, no me meto más en este problema'. Pero insiste, tiene como una compulsión hacerlo. Yo creo que esto ya excede el ámbito de lo meramente institucional, creo que hay otro tipo de explicaciones".