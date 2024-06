Kylian Mbappé no apareció en la lista provisional de Francia para los Juegos de París

El delantero Kylian Mbappé no figura en la lista previa de convocados por Francia para los Juegos Olímpicos de París 2024, según el anuncio realizado este este lunes por el seleccionador, Thierry Henry.

El técnico aseguró que se trata de una lista preliminar "que puede cambiar y que cambiará" y señaló que mantienen negociaciones con muchos clubes para que permitan acudir a jugadores, ya que no es una fecha de la FIFA.

Henry aseguró que en las conversaciones que han mantenido con Real Madrid, posible futuro equipo de Mbappé, la negativa fue tajante sobre la posibilidad de permitir al delantero a acudir a los Juegos en su ciudad natal.

"Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas (...) No hubo negociación: llegas, pides, te dicen que no y te vas", señaló Henry, que precisó que ninguna puerta está cerrada.

En la lista provisional anunciada por Henry figuran dos jugadores de más de 23 años, Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace, y Alexndre Lacazette, del Lyon, pero el seleccionador afirmó que incluirá a un tercero.

Aseguró que los clubes franceses han sido favorables a ceder jugadores para la lista, pero no los extranjeros, una actitud que dijo entender.