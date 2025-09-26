DT de La Serena advirtió a la U: "Vamos a ir con el cuchillo entre los dientes"

El flamante director técnico de Deportes La Serena, Mario Sciacqua, anticipó este domingo, su estreno como entrenador del elenco granate ante Universidad de Chile, encuentro programado para este domingo a las 15 horas en el estadio La Portada.

En rueda de prensa, el estratego argentino indicó que "nosotros trabajamos primero haciendo foco en nuestro equipo, desde la fase defensiva, gestación y finalización. Todo este tiempo que conviví con los jugadores, charlamos y entrenamos, los veo muy comprometidos con nuestra idea".

Asimismo, planteó que su idea de juego "está basada en la intensidad, en los duelos individuales y en la agresividad. Me parece que el partido va a tener muchas acciones de duelo, por lo que vamos a proponer nosotros y por lo que propone la U".

El adiestrador del conjunto papayero sostuvo que "va a haber acciones en el partido que se merme esa intensidad por una cuestión lógica, pero de que la vamos a proponer, lo vamos a hacer. Vamos a ir con el cuchillo entre los dientes a disputar la pelota y a esos duelos individuales para ganarlo".

"El duelo individual marca una tendencia en el partido y la cabeza del jugador de La Serena tiene que estar siempre un segundo adelante del jugador de la U, respetando toda la jerarquía que tienen. Adentro son once contra once y el corazón que más tiene que latir es el nuestro", complementó Sciacqua.

Cabe recordar que mientras el Romántico Viajero ocupa el sexto lugar con 38 puntos, 16 por debajo del líder Coquimbo Unido, Deportes La Serena el 13° con 19 unidades, apenas dos por arriba de la zona de descenso.