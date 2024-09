Erwin Durán tras coronarse campeón con La Serena: Mi intención siempre fue dirigir en Primera

El entrenador chileno Erwin Durán, quien recientemente se coronó campeón del Ascenso dirigiendo a Deportes La Serena, reflexionó sobre este logro en una conversación junto a Cooperativa Deportes y anticipó su siguiente paso en Primera División.

"Lo importante es la campaña, o sea como logramos el Campeonato en el Ascenso en una división peleada, donde hay equipos que hacen mucha inversión, me llena de satisfacción. Uno se deja llevar por la felicidad, pero para mí eso toma mucho valor", comenzó mencionando.

Luego, añadió que: "Termino contrato el 20 de octubre, pero ya me hicieron saber que les gustaría mi continuidad. Mi intención siempre fue dirigir en Primera, pero no a cualquier precio. No quiero estar peleando el descenso, tengo unos deseos ambiciosos".

"Esto no es una revancha, nunca busqué taparle la boca a nadie. Es mi doceava temporada y nunca comencé una sin trabajo. Logramos coronarnos en un torneo que los últimos años estuvo más entretenido, quebrándolo y marcando una diferencia con el resto", complementó.

Durán también expuso que: "El 90 por ciento de los jugadores del plantel los queríamos. La directiva del club nos dio las posibilidades para traer jugadores que marcan diferencias en la división. Hay que conocer las características, que te sirve para jugar en la B, porque no es fácil"

"Fue una semana donde se sentía un ambiente lleno de efervescencia a medida que se acercaba el partido. Tuvimos un estadio prácticamente completo, si nos daban los 4 mil de aforo restante se llenaba", cerró el estratega campeón.