Deportes | Fútbol | La Serena

Francisco Bozán dirgirá como DT interino a Deportes La Serena

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Eso tras el despido de Cristian Paulucci.

Francisco Bozán dirgirá como DT interino a Deportes La Serena
Durante este lunes, Deportes La Serena anunció a través de un comunicado que Francisco Bozán asumirá como técnico interino mientras definen a su nuevo director técnico.

Esto se produjo tras la desvinculación del técnico argentino Cristian Paulucci, quien sumó una nueva derrota frente a Huachipato, lo que terminó por concretar su salida del club.

El último club de Bozán como entrenador fue San Luis de Quillota durante la temporada pasada, y había llegado a los "papayeros" como gerente deportivo.

