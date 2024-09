Barristas de Nuremberg golpearon a un jugador por usar camiseta de Bayern Múnich

Niklas-Wilson Sommer, jugador del club alemán Nuremberg, fue agredido por los barristas de su club durante la noche del pasado domingo, luego de que el futbolista compartiera en una fotografía con una camiseta del Bayern Múnich.

El lateral derecho, conocido también por su exposición y gran número seguidores en redes sociales, mostró la imagen de su rostro tras la agresión Instagram, a la que acompañó de un mensaje en el que agradeció el apoyo recibido, junto con la frase "hace exactamente 10 horas estaba bien".

Sommer lució la actual tercera casaquilla "bávara" con un bordado personalizado, pero tras el ataque borró la publicación. En el último partido, los "ultras" de Nuremberg, que tienen rivalidad con Bayern, desplegaron lienzos llamando "cerdo" a su propio futbolista.

Nürnberg's Niklas-Wilson Sommer, also a popular influencer/streamer, posted a photo on IG a few days ago posing with a Bayern shirt



Nürnberg Ultras vented their anger yesterday with banners reading: 'Club pride instead of hipster posing. Niklas Wilson, you're sh*t, like FCB' and… pic.twitter.com/ocl6ZlEJhU