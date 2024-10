Jürgen Klopp fue reconocido por el gobierno alemán con la Orden del Mérito de Alemania

El entrenador de fútbol Jürgen Klopp fue condecorado este martes con la Orden del Mérito de Alemania, la mayor distinción de carácter civil en el país con motivo del Día de la Unidad, que se celebrará el jueves.

El extécnico, entre otros, de Borussia Dortmund y Liverpool recibió de manos del presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier, la Cruz Federal al Mérito, nombre de la insignia, que se otorga, según sus propias bases, a personas "destacadamente comprometidas con los valores de la democracia".

Según informa la Presidencia Federal de la República, que concede el reconocimiento, figuran entre los méritos del carismático entrenador el haber liderado "a sus equipos a innumerables victorias y títulos".

Sin embargo, añade, "el éxito y la fama nunca le impidieron prestar atención a cada atleta individual y verlos como personas".

"Además, siempre se tomó mucho tiempo para sus numerosos aficionados y prestó atención a toda la región en la que vivía. Desde Liverpool, el alemán más popular en el Reino Unido ha contribuido decisivamente a crear una imagen positiva de nuestro país. Jürgen Klopp siempre ha estado comprometido socialmente", explicó la Jefatura del Estado.

El comunicado también elogia que el entrenador originario de Maguncia (oeste de Alemania) "ayuda de esta manera a los jóvenes desfavorecidos, aboga por la tolerancia y muestra cómo se puede vivir la cohesión y la solidaridad", acciones por las que "se ha convertido para muchos en un gran modelo a seguir y en un destacado embajador del fútbol mucho más allá del mundo deportivo".

Jürgen Klopp has been awarded the Order of Merit by the German president for his “outstanding contribution to democracy.” He was praised for his work with disadvantaged youths and “contributing to a positive image of Germany in the UK”. pic.twitter.com/9S5WOqg5u3