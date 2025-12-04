Mira el tiro penal más insólito del año: Se dio en la Copa de Alemania
Daniel Peretz se lució con una doble contención en una definición desde los 12 pasos.
Tras igual en el tiempo reglamentario, Hamburgo y Holstien Kiel fueron a los penales en el marco de la Copa de Alemania, instancia que se viralizó gracias a la espectacular doble reacción del portero Daniel Peretz.
El disparo de un jugador de Kiel fue tapado a medias por el portero, el balón dio en el palo y volvió a la cancha, aunque con un efecto que lo llevó de regreso al arco.
Ante ello, el cancerbero se rehízo y reaccionó para evitar el tanto.
Eso sí, la espectacular contención no sirvió de mucho dado que Holstein terminó imponiéndose por 2-4 para avanzar a los cuartos de final.
Mira acá el video viral
ES LA ATAJADA DE TODOS LOS TIEMPOS: Peretz, arquero de Hamburgo, le tapó de manera milagrosa el penal a Ivezic, jugador de Kiel, en la tanda por los octavos de final de la Copa de Alemania.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025
