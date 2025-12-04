Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.6°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana

Mira el tiro penal más insólito del año: Se dio en la Copa de Alemania

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Daniel Peretz se lució con una doble contención en una definición desde los 12 pasos.

Mira el tiro penal más insólito del año: Se dio en la Copa de Alemania
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras igual en el tiempo reglamentario, Hamburgo y Holstien Kiel fueron a los penales en el marco de la Copa de Alemania, instancia que se viralizó gracias a la espectacular doble reacción del portero Daniel Peretz.

El disparo de un jugador de Kiel fue tapado a medias por el portero, el balón dio en el palo y volvió a la cancha, aunque con un efecto que lo llevó de regreso al arco.

Ante ello, el cancerbero se rehízo y reaccionó para evitar el tanto.

Eso sí, la espectacular contención no sirvió de mucho dado que Holstein terminó imponiéndose por 2-4 para avanzar a los cuartos de final.

Mira acá el video viral

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada