Mira el tiro penal más insólito del año: Se dio en la Copa de Alemania

Tras igual en el tiempo reglamentario, Hamburgo y Holstien Kiel fueron a los penales en el marco de la Copa de Alemania, instancia que se viralizó gracias a la espectacular doble reacción del portero Daniel Peretz.

El disparo de un jugador de Kiel fue tapado a medias por el portero, el balón dio en el palo y volvió a la cancha, aunque con un efecto que lo llevó de regreso al arco.

Ante ello, el cancerbero se rehízo y reaccionó para evitar el tanto.

Eso sí, la espectacular contención no sirvió de mucho dado que Holstein terminó imponiéndose por 2-4 para avanzar a los cuartos de final.

