Presidente honorario de Bayern: En cualquier otro país, Barcelona no jugaría en Primera con su deuda

El presidente de honor de Bayern Munich, Uli Hoeness, lanzó una dura crítica contra la situación financiera de FC Barcelona. El histórico dirigente alemán aseguró que en ningún otro país se le permitiría al club catalán competir en la primera división con el nivel de endeudamiento que presenta actualmente.

"FC Barcelona no es naturalmente un modelo. En cualquier otro país ya hace tiempo que no estaría en primera. Si se tiene una deuda de 1.300 millones de euros, ¿cómo es eso posible?", afirmó Hoeness durante su participación en el Podcast OMR. "Para mí, es inexplicable que sigan en Primera", agregó.

El exdirectivo contrastó la situación del club español con la filosofía de gestión que él mismo impuso durante sus años al frente de Bayern Munich, la cual se basaba en el principio estricto de no gastar a mediano plazo más de lo que la institución ingresaba.

Finalmente, Hoeness fue tajante al señalar que FC Barcelona no tendría cabida en el fútbol de su país. Aseguró que el club no sobreviviría en la Bundesliga debido a las estrictas reglas financieras que se exigen para obtener la licencia de competición en Alemania.