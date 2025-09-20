Síguenos:
Triplete de Harry Kane comandó la sólida victoria de Bayern Múnich ante Hoffenheim

Publicado:
Bayern Múnich continúo con su inicio perfecto en la cuarta fecha de la Bundesliga después de imponerse con un 1-4 en su visita a Hoffenheim. Un triplete del inglés Harry Kane fue secundado por Serge Gnabry para superar el descuento que Vladimir Coufal anotó en el cuadro local.

