Triplete de Harry Kane comandó la sólida victoria de Bayern Múnich ante Hoffenheim
Bayern Múnich continúo con su inicio perfecto en la cuarta fecha de la Bundesliga después de imponerse con un 1-4 en su visita a Hoffenheim. Un triplete del inglés Harry Kane fue secundado por Serge Gnabry para superar el descuento que Vladimir Coufal anotó en el cuadro local.
