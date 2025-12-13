Buses con hinchas de Estudiantes de La Plata chocaron entre sí

Durante la madrugada de este sábado, tres buses con fanáticos de Estudiantes de La Plata sufrieron un accidente durante su viaje a Santiago del Estero para ver la final del torneo Clausura argentino, contra Racing Club.

El club rojiblanco informó que "tres micros (buses) que trasladaban hinchas de la delegación del club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís", en la Provincia de Buenos Aires, aproximadamente a 960 kilómetros de su destino.

📌 Chocaron dos micros que había sacado #EDLP🇦🇹 a la altura de Cardales por la Ruta 6.



▶️ Por suerte solo hay algunos heridos leves producto del estallido de los vidrios tras el impacto.

▶️Tres micros que partieron anoche desde La Plata con hinchas de Estudiantes, rumbo a Santiago del Estero para ver la final con Racing, chocaron en cadena sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad de Solís.

Fue a las 2 de la mañana, cerca de San Antonio de Areco.

A… pic.twitter.com/g5r9No7XgY — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 13, 2025

"Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones", sumó la institución.

Los informes apuntaron que los heridos fueron, principalmente, cortes tras la rotura de cristales por el impacto.

Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís.



Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 13, 2025

Juan Sebastián Verón, el suspendido presidente de Estudiantes, criticó la elección de hacer el largo viaje en bus durante la madrugada: "La falta de empatía con el hincha y socio es total. Exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias. Después te venden que el club es de los socios", disparó en Instagram.

Tras el percance, nuevos buses llegaron a la ruta para que los fanáticos retomen el viaje hacia el Estadio Madre de Ciudades. El partido con Racing arrancará a las 21:00 horas.

🌅 Seguimos adelante rumbo a Santiago del Estero, luego del arribo de nuevas unidades para continuar viaje. Agradecidos a nuestra gente, que nos sigue a todos lados, llenos de ilusión.

Sin emabrgo, los inconvenientes no quedaron ahí, pues uno de los buses de reeemplazo sufrió el pinchazo de un neumático y no le dio tiempo de llegar al partido, por lo que se devolvió a Buenos Aires.