Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Buses con hinchas de Estudiantes de La Plata chocaron entre sí

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Afortunadamente, solo unos pocos ocupantes resultaron con heridas leves.

Buses con hinchas de Estudiantes de La Plata chocaron entre sí
 X / (Captura)
En portada

Durante la madrugada de este sábado, tres buses con fanáticos de Estudiantes de La Plata sufrieron un accidente durante su viaje a Santiago del Estero para ver la final del torneo Clausura argentino, contra Racing Club.

El club rojiblanco informó que "tres micros (buses) que trasladaban hinchas de la delegación del club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís", en la Provincia de Buenos Aires, aproximadamente a 960 kilómetros de su destino.

"Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones", sumó la institución.

Los informes apuntaron que los heridos fueron, principalmente, cortes tras la rotura de cristales por el impacto.

Juan Sebastián Verón, el suspendido presidente de Estudiantes, criticó la elección de hacer el largo viaje en bus durante la madrugada: "La falta de empatía con el hincha y socio es total. Exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias. Después te venden que el club es de los socios", disparó en Instagram.

Imagen foto_00000002

Tras el percance, nuevos buses llegaron a la ruta para que los fanáticos retomen el viaje hacia el Estadio Madre de Ciudades. El partido con Racing arrancará a las 21:00 horas.

Sin emabrgo, los inconvenientes no quedaron ahí, pues uno de los buses de reeemplazo sufrió el pinchazo de un neumático y no le dio tiempo de llegar al partido, por lo que se devolvió a Buenos Aires.

