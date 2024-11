Desde Vélez criticaron debut de streamer "Spreen" en Riestra: Fue una falta de respeto al fútbol

Desde Vélez Sarsfield lanzaron críticas al debut del streamer argentino "Spreen" en el partido que midió al cuadro de Liniers con Deportivo Riestra.

El personaje de redes sociales fue sustituido tras un minuto, a causa de un contrato con el club, algo que múltiples de opiniones contrarias.

El técnico del equipo de Liniers, Gustavo Quinteros, evitó profundizar y sostuvo que "tengo una opinión formada, pero no la quiero hacer pública. A veces, cuando dices algo públicamente hay personas que se puedan sentir tocadas u ofendidas".

"No quiero opinar, como tampoco opiné sobre la planificación de la Copa Argentina. Espero jugar y no opinar más sobre eso para no hacer declaraciones que pueda traernos inconvenientes, o que sienta tocada gente que no quiero que se sienta tocada. Me voy a guardar para mí las opiniones que tengo y en este caso tengo una opinión clara, pero no la voy a decir públicamente", comentó.

"Fue una falta de respeto"

El delantero Braian Romero se mostró molesto con la situación y mandó un mensaje a los jóvenes: "El televisor les mostró un atajo que no es ese, para no entrar en polémica, hoy fue una falta de respeto hacia el fútbol, es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad, a los chicos que lo intentan hasta el último".

"El fútbol es intentarlo hasta el último, dejar tu familia, viajar diez horas. Creo que mostramos un mensaje erróneo a los que vienen abajo, pero desde mi punto de vista queda decir que ese no es el camino, y que lo intenten y sigan", complementó.