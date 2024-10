DT de Independiente se refirió a la polémica fiesta en la que estuvo presente Felipe Loyola

En medio del escándalo tras la fiesta en un yate con jugadores de Independiente, donde estuvo el chileno Felipe Loyola, el técnico del Rojo, Julio Vaccari, se refirió a la situación tras la igualdad que tuvo ante Godoy Cruz, marcada por el primer gol del futbolista nacional.

"Lo sucedido lo sabía desde el primer día porque las fotos y videos llegaron a gente que trabaja conmigo. Lo primero que reflexiono es que los futbolistas, en su día libre, pueden hacer lo que les plazca", comenzó mencionando el estratega del elenco de Avellaneda.

"No comparto esta idea de todos modos. Les aconsejo que cuando quieran salir, se fijen en la manera. Muchas redes sociales y mucho teléfono. Sean vivos. Pueden hacer lo que quieran siempre que rindan al entrenar o jugar, pero no creo que sea el camino para sus profesiones", sostuvo Vaccari.

Finalmente, el técnico se refirió a la marginación de futbolistas que llegaron en malas condiciones diciendo que "no me gusta castigar ni cobrar multas; sí me gusta explicar y avisar una, dos, tres veces. Los problemas internos se resuelven en el vestuario y ahí queda. Todavía no sé hasta cuándo será la sanción".