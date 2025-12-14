Estudiantes superó en penales a Racing y se alzó campeón en Argentina

En una prolongada y tensa definición en la final del Torneo Clausura de Argentina, Estudiantes de La Plata igualó 1-1 ante Racing Club, que tuvo en la banca al portero chileno Gabriel Arias, y se coronó tras imponerse por 4-5 en la tanda de penales.

El partido disputado en el Estadio Único Madre De Ciudades tuvo un desarrollo muy parejo en el tiempo regular, tanto así que en el primer lapsus no hubo ocasiones de peligro dada la paridad entre ambos contendientes.

De cara a la segunda parte, fue el equipo de Gustavo Costas el que comenzó a tomar el control y tradujo las diferencias con su rival gracias a una genialidad de Adrián Martínez (81').

"Maravilla" aglutinó jugadores del "Pincharrata" al borde del área y tras dar la media vuelta, definió picándola ante la atenta mirada de Fernando Muslera junto a los defensores Santiago Núñez y Leandro González.

No obstante, cuando los de la "Academia" ya se preparaban para festejar su conquista vino un tiro libre muy cerca del área. La jugada a balón detenido fue levantada por José Sosa y cabeceada por Guido Carrillo (90+3') para mandar el partido al alargue.

En los tiempos extra, las ocasiones fueron mejores para los dirigidos de Eduardo Domínguez debido a lo inspirados que venían tras el tardío empate. Sin embargo, la situación no cambio y todo se tuvo que definir desde los doce pasos.

Ya en la tanda, aunque Racing tuvo la ventaja tras la atajada de Facundo Cambeses a Edwuin Cetré, Muslera se hizo gigante para taparle el tiro a Gastón Martirena y Franco Pardo terminó hipotecando la suerte de la "Academia" con un tiro al palo.

Así las cosas, Estudiantes de La Plata consiguió su boleto directo para la Copa Libertadores 2026 y también el derecho a definir una nueva Supercopa ante Platense, elenco que se coronó en el Apertura.