¿Gol de "Chiqui" Tapia? El dardo de Huracán tras ser eliminado por el club del presidente de AFA

Huracán sufrió un polémico empate 1-1 que lo dejó sin lugar en los play-offs del Clausura argentino gracias a un escandaloso penal para Barracas Central, cuadro del cual es hincha Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y que generó una dura respuesta del "Globo".

El equipo donde milita Leonardo Gil ganaba por la mínima como forastero y se metía en la postemporada, pasando justamente el puntaje de Barracas. Sin embargo, tras revisión en el VAR se sancionó una "pena máxima", al menos, dudosa.

Rodrigo Insúa cambió el penal por el gol del empate y Huracán consignó la conquista en su cuenta de X como obra de "Tapia", insinuando directamente que el dirigente influyó para favorecer a su equipo.

La publicación trascendió rápidamente e incluso fue celebrada por internautas de otros clubes que apuntan a Barracas por, presuntamente, tener favoritismo gracias a Tapia. Huracán terminó editando el post para colocar a Insúa como el anotador, pero la subida original quedó inmortalizada en capturas de pantalla.

Era un Twitazzo..los cagaron muchachos y va a pasar a todos mientras no hagamos algo. pic.twitter.com/vzUpAGb7cI — Martin Tej (@martin_tej9339) November 17, 2025

De vuelta a la cancha, Huracán se fue en masa para reclamarle al árbitro Andrés Gariano una vez terminado el encuentro.

Con el polémico resultado, Barracas terminó sexto del Grupo A con 23 puntos. El corte en el octavo lugar lo puso Estudiantes con 21 unidades, solo una más que el frustrado Huracán.