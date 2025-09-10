Justicia argentina revirtió prohibición a Independiente para recibir público en su estadio

La Justicia argentina dejó sin efecto la medida que impedía al club Independiente jugar con público en su estadio, que había sido impuesta tras los hechos de violencia ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericanael pasado 20 de agosto.

El juez José Luis Arabito, titular del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Avellaneda y Lanús, hizo lugar a la solicitud de la fiscalía y ordenó este miércoles dejar sin efecto la cautelar del Estadio Libertadores de América-"Ricardo Enrique Bochini", que incluso estuvo clausurado para la investigación de los episodios ante la U.

El fallo se dio tras la presentación, por parte del club, de un "Plan Operativo de Seguridad", elaborado en conjunto con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) y la policía de la provincia de Buenos Aires, y con la participación de representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La decisión judicial permitirá al equipo de Avellaneda volver a jugar con gente en su estadio este sábado, cuando reciba a Banfield a las 16:45 hora local por la octava fecha del torneo Clausura de Argentina.

En el dictamen de este miércoles, la Fiscalía aclaró que la seguridad en los eventos futuros estará a cargo de personal privado, aunque se prevé que la policía bonaerense intervenga ante situaciones de mayor gravedad, a diferencia de la inacción en la violenta noche que acabó con serias ataques a los hinchas chilenos que aún quedaban en la tribuna visitante durante un polémico desaolojo instruido por Independiente sin el visto bueno ni coordinación con Conmebol.