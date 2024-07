Paulo Díaz tras renovar con River Plate: "Retirarme acá sería hermoso"

Uno de los puntos altos de La Roja en la Copa América fue el zaguero Paulo Díaz, quien tras el certamen continental y especulaciones sobre su futuro, renovó contrato con River Plate por tres temporadas más.

El defensor formado en Palestino dejó atrás el interés desde el fútbol árabe por contar con sus servicios, alargando su vínculo contractual con el elenco "Millonario", club en el que se ha convertido en un verdadero baluarte de la zaga e incluso se posiciona como uno de sus capitanes.

"Hoy en día lo pienso así. Retirarme acá sería hermoso. Faltan muchos años, pero sí lo pensé. El cariño de la gente también es inmenso. Y eso también te da ganas de seguir creciendo y querer ganar más títulos", sostuvo Díaz tras su renovación con River Plate.

Por último, el zaguero de 29 años dio las razones por las que decidió quedarse en Argentina y no partir a Arabia Saudita. "Primero el factor familiar, es complicado ir para allá. La primera vez que fui lo hice solo con mi mujer, pero ahora tengo dos hijos. No sabía si mis hijos se iban a adaptar a la situación, si no se adaptaban me tenía que volver", aseguró.

"También fue importante el cariño de la gente, me mandaban mensajes para que me quede. Después mi viejo me ayudó mucho a tomar la decisión. El cariño de la gente, el aspecto familiar y los diálogos con mi representante me hicieron tomar la decisión de continuar", cerró Díaz.