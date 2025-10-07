Prensa argentina aseguró que Paulo Díaz busca una salida de River
De acuerdo a Olé, el zaguero maneja una oferta del fútbol saudí.
De acuerdo a Olé, el zaguero maneja una oferta del fútbol saudí.
Luego de ser indiscutido en River Plate, el zaguero chileno Paulo Díaz ha perdido terreno a partir de algunos errores en partidos importantes, tanto así que el pasado fin de semana fue suplente en la derrota del elenco millonario ante Rosario Central.
A partir de ese presente, en la prensa argentina aseguran que el jugador nacional está analizando una eventual salida de Núñez dado que no se siente "indispensable" para el técnico Marcelo Gallardo.
En ese sentido, el periodista Hernán Castillo, del medio partidario Pasión Monumental, aseguró que el nacional "busca irse de River. El defensor cree que ya no es indispensable para Gallardo".
En tanto, Renzo Pantich, periodista de Olé, sostuvo que "existe la posibilidad de que juegue en Arabia Saudita. Siempre tuvo sondeos, me consta que hasta fin de año no va a tomar una decisión. En diciembre va a terminar decidiendo qué va a hacer".
Además, el reportero añadió que el zaguero criollo "está muy bien remunerado en River, hoy es suplente de Lautaro Rivero".
"La realidad indica que tiene sondeos. Por la información que manejo, no es de su gusto volver al fútbol exótico de Arabia Saudita", sentenció.