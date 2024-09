Presidente de Talleres disparó contra "Chiqui" Tapia: Con el manejo del arbitraje das miedo

Este lunes el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, salió al paso de las acusaciones de amenazas hacia el árbitro Andrés Merlos tras la caída de su equipo ante Boca Juniors el pasado sábado, apuntando a la AFA presidida por Claudio "Chiqui" Tapia como la responsable de este suceso.

"'Chiqui' te he pedido juntarme ya hace más de año y medio. No solamente no me recibiste en tres días distintos, sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto. No juguemos, no juegues con Talleres", acusó.

Tras esto, apuntó que: "Puedes pasar a la historia como el gran presidente de la AFA, pero no haciendo lo hecho hasta ahora. No somos campeones del mundo en Qatar y bicampeones de América gracias a las gestiones en el fútbol argentino. Es gracias a que somos un país exportador de jugadores que se potencian en Europa".

"Hay muchísimos dirigentes de mayor capacidad, pero les da miedo hablar porque con el manejo del arbitraje le das miedo a todo el mundo", añadió.

Finalmente expuso: "Cuando Messi se vaya y no nos toque ser campeones, nos tomaremos la cabeza por dejar pasar la oportunidad que los clubes de nuestra liga salgan de la pobreza. Sabes que estamos en la pobreza".

"Es una pobreza que se disfraza y que es injusta en la equidad deportiva, porque no hay fair play financiero. Muchos clubes de los que están ingresando jugadores, no deberían hacerlo. Y qué me dices para los que estamos al día", cerró.