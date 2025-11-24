Racing eliminó con épica a River Plate y se instaló en cuartos en el Clausura de Argentina

Racing, con el arquero Gabriel Arias en la banca, avanzó con épica a los cuartos de final del Torneo de Clausura en Argentina, tras ganar en el Cilindro de Avellaneda por 3-2 a River Plate, que no citó al defensa Paulo Díaz.

El equipo dirigido por Gustavo Costas comenzó ganando con un tempranero gol de Santiago Solari (4'), pero River Plate complicó las cosas en la segunda parte y lo dio vuelta en apenas dos minutos, con anotaciones de Ian Subiabre (62') y Juan Fernando Quintero (64').

Sin embargo, Racing no bajó los brazos tras los golpes del "millonario" y dejó el marcador igualado, gracias a un autogol de Lucas Martínez Quarta (73').

Finalmente, en un desenlace frenético, Racing se quedó con la victoria, aprovechando los errores defensivos de River y el gol de Gastón Martirena (90+3').

En cuartos de final, Racing enfrentará al ganador de la llave entre Tigre y Lanús.