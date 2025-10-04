Un penal errado por Iván Morales sentenció la derrota de Sarmiento frente a Gimnasia y Esgrima

El atacante nacional Iván Morales lamentó una opaca jornada en su titularidad por Sarmiento durante la undécima fecha del Campeonato Clausura en Argentina, ya que su equipo se inclinó por 0-1 ante Gimnasia y Esgrima en el Estadio "Eva Perón".

En el encuentro, fueron los forasteros quienes tomaron la ventaja antes del entretiempo luego de que el juez Pablo Echavarria concediera un penal gracias al uso del VAR. Marcelo Torres, quien recibió la falta, convirtió la solitaria conquista (45+2') desde los doce pasos.

Posteriormente, los dirigidos por Facundo Sava intentaron revertir el adverso marcador y el formado en Colo Colo tuvo una chance inmejorable cuando sancionaron otro penal. Allí, el meta Nelson Insfrán (63') adivinó el lugar y lo privó de festejar.

HAY ARQUERO: Insfran le tapó el penal a Morales y Gimnasia continúa 1-0 al frente ante Sarmiento.



La atajada terminó por sepultar las aspiraciones de Sarmiento y confirmada la derrota quedó sumido al noveno lugar del Grupo B, ubicándose fuera de los puestos a play-offs pese a igualar con 12 puntos a Atlético Tucumán, que está mejor ubicado por la diferencia de gol.