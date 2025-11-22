En una jornada para el olvido, Vélez Sarsfield cayó por 2-0 ante Argentinos Juniors y se despidió de la Liga Profesional, agravando su mala racha con una expulsión y mostrando nuevamente serios problemas de funcionamiento. El equipo de Liniers, que jugó como local en el "José Amalfitani", fue claramente superado por un rival que supo golpear en los momentos justos. Pese a que el primer tiempo se mantuvo sin goles, un inspirado Hernán López Muñoz se vistió de figura en el complemento y liquidó el pleito con dos rápidas anotaciones (57' y 61'). La impotencia del "Fortín" se reflejó con la expulsión por doble amarilla de Agustín Bouzat al minuto 73, complicando aún más un panorama desolador que concluyó con una derrota que cala hondo en las aspiraciones del equipo. Diego Valdés entró durante el segundo tiempo, mientras Claudio Baeza se quedó en el banco de suplentes.

