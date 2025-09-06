Vélez Sarsfield de Claudio Baeza derrotó a Central Córdoba y se coronó en la Supercopa Argentina

Vélez Sarsfield, con el chileno Claudio Baeza en la banca y sin el lesionado Diego Valdés, derrotó este sábado por 2-0 a Central Córdoba en la ciudad de Rosario para quedarse con el título de la Supercopa Argentina, el segundo en dos meses bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto.

Con un doblete de Jano Gordon (50' y 86'), el 'Fortín' se impuso en un partido disputado en el Estadio 'Gigante de Arroyito' en una final que debió reprogramarse tres veces para que el campeón de la Liga Profesional 2024 venciera al ganador de la Copa Argentina de la temporada pasada.

El trámite del partido fue intenso y sobre el final, fueron expulsados los gemelos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto en la banca del cuadro de Vélez. Por su parte, Omar De Felippe también recibió la roja en el elenco cordobés.

Con esta conquista, más la Supercopa Internacional conquistada por Vélez el 8 de julio ante Estudiantes de La Plata (2-0), el conjunto del barrio porteño de Liniers suma 14 torneos nacionales y cinco internacionales en su palmarés.