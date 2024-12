[VIDEO] El lindo gesto de Williams Alarcón con un pequeño hincha de Huracán

Luego del triunfo de Huracán por 1-0 ante Platense en un resultado que metió al Globo en la lucha por el título de la liga argentina, el mediocampista chileno Williams Alarcón le regaló su camiseta a un pequeño hincha del equipo.

La buena campaña del seleccionado nacional con el equipo lo tiene como uno de los más queridos del actual plantel y así se lo hizo saber el pequeño Antonio Cabral, hermano de Rodrigo Cabral, delantero de Huracán.

"Esta, olvídate, no la lavo nunca más. Yo conozco a la esposa y se la pedí, y me la dio. Recopado (sic) Willy. La voy a usar pero no la lavo ni ahí. Esta será cábala. Gracias, sos crackazo pá", dijo el niño en un video que se viralizó.

Recordar que el triunfo del equipo le permitió quedar a solo dos puntos de Vélez y Talleres a falta de una fecha para terminar el certamen, por lo que si en la jornada final vence al Fortín y la T enreda puntos podría quedarse con el título.