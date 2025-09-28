[VIDEO] Galdames se perdió el gol del triunfo para Independiente en la última del clásico ante Racing

El chileno Pablo Galdames fue protagonista de una increíble jugada este domingo en el clásico de Avellaneda, ya que se perdió el gol del triunfo para Independiente en la última acción del partido ante Racing en El Cilindro.

En el minuto 90+5, Galdames recibó un pase largo y corrió rumbo al arco en un contragolpe que parecía letal, pero terminó rematando fuera ante la salida del portero Facundo Cambeses.

¡¡INCREÍBLE!! GALDAMES TUVO EL TRIUNFO DE INDEPENDIENTE EN LA ÚLTIMA DEL CLÁSICO.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/vrg9FcasVi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Galdames había ingresado en el minuto 81, y tras su acción, se llevó las manos a la cara, evidenciando la frustración por la gran oportunidad perdida.

En el partido, que marcó el debut del técnico Gustavo Quinteros en Independiente, fueron titulares Felipe Loyola y Luciano Cabral. Este último también sufrió un gol anulado, por un fuera de juego que detectó el VAR.

En Racing, en tanto, Gabriel Arias nuevamente se quedó en la banca, por decisión técnica de Gustavo Costas.

Con el resultado, Racing quedó duodécimo en la tabla del Clausura en Argentina, con 11 puntos en 10 fechas disputadas del Grupo A.

Independiente, en cambio, está último en el Grupo B, con apenas cinco puntos en nueve duelos disputados.

En la próxima fecha, Independiente visitará a Godoy Cruz y Racing se medirá con Independiente de Rivadavia.