Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Portero anotó increíble golazo de arco a arco en Argentina

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Joaquín Enrico marcó en el duelo de San Telmo y Gimnasia de Jujuy.

[VIDEO] Portero anotó increíble golazo de arco a arco en Argentina
 Captura
El portero de San Telmo, Joaquín Enrico, anotó un golazo de arco a arco en la victoria 3-2 de su equipo frente a Gimnasia de Jujuy, en la fecha 33 de la Primera Nacional, la segunda división de Argentina.

El guardameta argentino realizó un saque desde su área, y la pelota, tras dar un bote, complicó al arquero rival, convirtiéndose en el segundo gol del partido para San Telmo.

