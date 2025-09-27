[VIDEO] Portero anotó increíble golazo de arco a arco en Argentina
Joaquín Enrico marcó en el duelo de San Telmo y Gimnasia de Jujuy.
El portero de San Telmo, Joaquín Enrico, anotó un golazo de arco a arco en la victoria 3-2 de su equipo frente a Gimnasia de Jujuy, en la fecha 33 de la Primera Nacional, la segunda división de Argentina.
El guardameta argentino realizó un saque desde su área, y la pelota, tras dar un bote, complicó al arquero rival, convirtiéndose en el segundo gol del partido para San Telmo.
¡HISTÓRICO: GOL DE ARCO A ARCO DE JOAQUÍN ENRICO!— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2025
El arquero de San Telmo sacó largo de volea, la pelota picó por arriba de Álvarez y se metió DE UN ARCO A OTRO; con este tanto para los libros de historia, San Telmo le gana 2-0 a Gimnasia
Disfrutalo en TyC Sports y TyC Play pic.twitter.com/uA44zmPf6r