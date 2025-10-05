Williams Alarcón fue parte de la goleada que dejó a Boca como líder

El mediocampista chileno Williams Alarcón fue parte de la goleada por 5-0 que Boca Juniors concretó ante Newell's Old Boys en duelo válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Argentina.

El elenco xeneize fue superior de inicio a fin y contó con la inspiración de Milton Giménez, autor de un doblete (7' y 24').

Ayrton Costa (32'), Brian Aguirre (50') y Lautaro Blanco (59') consolidaron el triunfo ante la "lepra".

Con este resultado, el equipo de Alarcón, quien ingresó en el minuto 61, llegó a los 17 puntos y es líder por diferencia de gol del Grupo A.