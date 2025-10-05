Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina
Williams Alarcón fue parte de la goleada que dejó a Boca como líder
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El chileno entró desde el banco en la victoria ante Newell's.
El chileno entró desde el banco en la victoria ante Newell's.
El mediocampista chileno Williams Alarcón fue parte de la goleada por 5-0 que Boca Juniors concretó ante Newell's Old Boys en duelo válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Argentina.
El elenco xeneize fue superior de inicio a fin y contó con la inspiración de Milton Giménez, autor de un doblete (7' y 24').
Ayrton Costa (32'), Brian Aguirre (50') y Lautaro Blanco (59') consolidaron el triunfo ante la "lepra".
Con este resultado, el equipo de Alarcón, quien ingresó en el minuto 61, llegó a los 17 puntos y es líder por diferencia de gol del Grupo A.