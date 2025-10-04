Alexander Aravena e Iván Román tuvieron una jornada para el olvido en Brasil

El delantero chileno Alexander Aravena y el defensor nacional Iván Román tuvieron una jornada para el olvido en la fecha 27 del Campeonato Brasileirao luego de ser parte de las derrotas de Gremio y Atlético Mineiro, respectivamente.

El jugador formado en Universidad Católica ingresó como titular y jugó hasta el minuto 70 en la caída del elenco gaúcho por 1-0 ante RB Bragantino.

Román, en tanto, fue parte del once inicial y participó hasta el minuto 62 en la caída por 3-0 del cuadro de Belo Horizonte ante Fluminense.

Mientras Gremio es 10° con 33 puntos y se mantiene en zona de Copa Sudamericana, Atlético Mineiro marcha 15° con 29 unidades.