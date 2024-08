Clásico de Palmeiras y Sao Paulo terminó en escándalo

El encuentro entre Palmeiras y Sao Paulo por la fecha 23 del Brasileirao, terminó con un escándalo generalizado entre jugadores de ambos equipos, luego del gol de la victoria 2-1 del "Verdao" en el minuto 102.

El equipo que fue local en el Allianz Parque comenzó en ventaja con el gol de José Manuel López a los 52 minutos, pero Luciano da Rocha Neves empató a los 72'.

Cuando el duelo expiraba y se jugaba el sexto minuto de adición se fue expulsado el propio Rocha Neves y a los 12' de añadido López marcó su segunda conquista de la tarde y el 2-1 definitivo.

El marcador dejó muy caldeados los ánimos y sobre la cancha empezaron las recriminaciones, viéndose involucrados jugadores, directivos y miembros de las comisiones técnicas.

La disputa se trasladó hasta el túnel rumbo a vestuarios y tras su conclusión, el juez Raphael Claus revisó imágenes para identificar a los responsables en su posterior informe.

Depois da partida, Raphael Claus analisou as imagens do VAR da confusão envolvendo jogadores do Palmeiras e São Paulo no túnel. pic.twitter.com/KDXhFS9LUe